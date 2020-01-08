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فريق بطب حلوان ينجح في قطع عضلات المريء دون جراحة (صور)

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:30 ص
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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قام فريق طبى من كلية الطب بجامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بإجراء عملية جراحية دقيقة بمستشفى 15 مايو النموذجي لقطع عضلة جسم المريء وصمام أسفل المريء باستخدام مناظير الجهاز الهضمي التداخلية لطفل يبلغ من العمر 11 كان يعانى من فشل في ارتخاء عضلة المريء وعدم القدرة على البلع وقيئ مستمر وفقدان شديد في الوزن.

حيث تم عمل قطع لعضلات وصمام المريء بالمنظار بدون الحاجة لتدخل جراحي ودون مضاعفات وفى سابقة تعد الأولى من نوعها يستطيع المريض الشرب بدون صعوبة بعد ٤٨ ساعة من العلمية.

وتعد هذه العملية الأولى التى تجرى فى أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تحت الإشراف الفني للجامعة وثان مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية يقوم  بتطبيق هذه التقنية الحديثة، حيث تعتبر العملية من العمليات الحديثة التي بدء تطبيقها في العالم عام ٢٠١٠ وبدئ تطبيقها في مصر منذ عام تقريبا.

أجرى العملية الدكتور أحمد عبد المنعم مدكور مدرس الأمراض المتوطنه بكلية الطب، والذي دعمت جامعة حلوان سفره للصين للتدريب علي التقنية الحديثة لتقديم احدث ما توصل إليه العلم في مستشفيات جامعه حلوان، ووضع جامعه حلوان في الصدارة فى هذه التخصصات النادرة.

فريق بطب حلوان ينجح في قطع عضلات المريء دون جراحة (صور)
فريق بطب حلوان ينجح في قطع عضلات المريء دون جراحة (صور)
فريق بطب حلوان ينجح في قطع عضلات المريء دون جراحة (صور)
فريق بطب حلوان ينجح في قطع عضلات المريء دون جراحة (صور)
فريق بطب حلوان ينجح في قطع عضلات المريء دون جراحة (صور)
فريق بطب حلوان ينجح في قطع عضلات المريء دون جراحة (صور)
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