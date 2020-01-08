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عاجل.. هزتان أرضيتان بالقرب من مفاعل بوشهر النووي في إيران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:30 ص
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مفاعل بوشهر النووي
مفاعل بوشهر النووي
وكالات
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية،عن هزتين أرضيتين بالقرب من مفاعل بوشهر النووي في إيران، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

وبلغت قوة الهزة الأولى 4.9 درجة بمقياس ريختر، على بعد 10 كيلومترات من مدينة بورازجان، بينما بلغت قوة الهزة الثانية 4.5 درجة بمقياس ريختر، على بعد 17 كيلومترًا من مدينة بورازجان، وفقا لوكالة المسح الجيولوجي الأمريكية.

 

ويذكر أن محطة بوشهر النووية تقع على الساحل الإيراني إلى الجنوب الغربي من بورازجان، وهي ليست بعيدة عن مركز تلك الهزات الأرضية.

 

وفقًا لشبكة سي إن إن، كان زلزال آخر بلغت قوته 5.1 درجة، ضرب المنطقة نفسها قبل أقل من أسبوعين.

 

 

 

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هزتان أرضيتان مفاعل بوشهر النووي إيران

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