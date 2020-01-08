أول أسبوع في 2020.. إعدام 10 وانتحار ومصرع 5 وإصابة 30 بقنا

شهد الأسبوع الأول من شهر يناير في عام 2020، العديد من الحوادث المأساوية، في جميع مراكز محافظة قنا، والتي بدأت بإقدام معلم أزهري، على الانتحار شنقًا، بمنطقة المعنا بمركز قنا، وشنق نفسه بحبل داخل منزله، لمروره بأزمة نفسية.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا، اللواء شريف عبدالحميد، من قسم بندر قنا، يفيد العثور على جثة "أبو الحجاج. م. إ"، 40 عامًا، معلم أزهر، مقيم بمنطقة المعنا بمركز قنا، بعد أن شنق نفسه بحبل داخل منزله، لمروره بأزمة نفسية.





إصابة 12 في سقوط سيارة بمصرف





هذا وقد أصيب 12 مواطنًا، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل عدد من الركاب، بترعة الشيخ عيسى على طريق قنا – دشنا.





تلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق إسعاف قنا، إخطارا يفيد إصابة 12 مواطنًا في انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الشيخ عيسى، على طريق قنا – دشنا.





اختفاء طفلين





حرر والدا طفلين بقرية العركي، التابعة لمركز فرشوط بمحافظة قنا، محضرا يفيد بتغيب طفليهما منذ أمس، في أثناء ذهابهما لمُحفظ القرآن بالقرية.





وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، شريف عبد الحميد، بلاغًا يفيد بتغيب الطفلين علي محمد أحمد، 11 عامًا، بالصف الأول الإعدادي، وعلي عبد الفتاح محمد، 8 أعوام، من قرية العركي، التابعة لمركز فرشوط بمحافظة قنا، في أثناء ذهابهما لمُحفظ القرآن بالقرية.





مصرع طفل غرقًا





فيما انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، جثة طفل لقي مصرعه غرقًا بعد سقوطه في مصرف مياه أمام منزله بمركز أبوتشت.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد بمصرع سيف منصور، 5 أعوام، غرقا بمصرف مياه أمام منزله بمركز أبوتشت.





إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بقنا





ولقد أصيب 3 أشخاص، الجمعة، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع سيارة ربع نقل، في قرية الجبلاو بقنا.





تلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بقنا، إخطارًا، يفيد بإصابة كل من جمال أحمد مصطفى، 31 عامًا، جروح قطعية بالجبهة، ومختار عاشور عبدالراضي، 31 عامًا، جرح مع كسر مفتوح بالجبهة، ومحمود رشدي أحمد، 63 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، في حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم 1808 سيارة ربع نقل في قرية الجبلاو.





إصابة 3 مواطنين آخرين





هذا وأصيب 3 مواطنون في اصطدام سيارة ربع نقل بعمود إنارة على كوبري المنشية بمركز نقادة، جنوب محافظة قنا.





تلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بقنا، إخطارًا، يفيد إصابة كل من حماده أحمد نزهى، 34 عامًا، جرح قطعى بالرأس، ورمضان رجب العبد، 43عامًا، اشتباه كسر مفتوح باليد اليمنى، ومحمد على حامد، 24 عامًا، اشتباه كسر باليد اليمنى، في حادث تصادم سيارة ربع نقل في عمود إنارة، أعلى كوبري المنشأة، في نقادة.





إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بقنا





بينما أصيب 5 مواطنين في تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق قوص قنا.





وتلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بقنا، إخطارا يفيد إصابة 5 مواطنين، في تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق قوص قنا.





ضبط وكر لممارسة الرذيلة في قنا





هذا وتمكنت الأجهزة الأمنية بقنا بالتنسيق مع مباحث الأداب، من ضبط مواطن يحمل جنسية أجنبية وشاب من محافظة قنا، و3 سيدات، لإدارتهم وكرا لممارسة الرذيلة داخل وحدة سكنية بقنا.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بقيام شاب يعاونه مواطن أجنبي ومعهما 3 فتيات، بإدارة وكرًا لممارسة الزنا مقابل مبالغ مالية.





باب حديدي يدهس طفلا في قنا





لقي طفل مصرعه، بعد أن دهسه باب حديدي يعمل بالكهرباء، داخل مستودع للمواد الغازية بقرية بركة النموذجية بنجع حمادي.





تلقى اللواء شريف عبدالحميد،مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع سعد عمارة محمد علي، 10 أعوام، بعد أن دهسه باب حديدي يعمل بالكهرباء، داخل مستودع للمواد الغازية بقرية بركة النموذجية بنجع حمادي.





الإعدام شنقًا للمتهمة بذبح الطفلتين





وقضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين اسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، بمعاقبة المتهمة بذبح الطفلتين " شروق وشهد" بالإعدام شنقًا بعد أن حصلت على الإذن الشرعي من مفتي الجمهورية.





مصرع شاب صدمه قطار في قنا





لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، بعد أن دهسه قطار، بالقرب من مزلقان قرية الشيخية، في مركز قفط، جنوب محافظة قنا.





الإعدام والمؤبد والبراءة لـ18 متهما بقتل 3 مواطنين بقنا





أمرت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ،، بالإعدام شنقًا لـ3 متهمين، والسجن المؤبد لـ5، وغرامة 20 ألف جنيه، وانقضاء الدعوى بالنسبة لمتهم لوفاته، وبراءة 9 متهمين، في قضية قتل 3 أشخاص والشروع في قتل آخرين، وإصابة أميني شرطة، في تجدد الخلافات الثأرية بين عائلتين بقرية الكرنك، التابعة لمركز أبوتشت.





الإعدام لـ6 متهمين في قتل مزارع بقنا





قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، بالإعدام شنقًا، على 6 متهمين في جريمة قتل بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين في أبوتشت.





مصرع النقيب محمد أحمد في حادث مروري





كما ودع أهالي مركز فرشوط، بمحافظة قنا، جثمان النقيب محمد أحمد أبو المجد، معاون مباحث أخميم، بعد أن لقي مصرعه في حادث مروري أثناء تأمينه احتفالات ليلة الميلاد.





السيطرة على حريق بمدرسة إعدادية في قنا





تمكنت قوات الحماية المدنية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، من السيطرة على حريق نشب في مدرسة إعدادية بنجع حمادي.





إصابة 7 مواطنين في حادث مروع على "صحراوي قنا"





أصيب 7 مواطنين، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بدراجة بخارية بغرب مدينة قنا الجديدة.





تلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف في قنا، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بدراجة بخارية بغرب مدينة قنا الجديدة، بالطريق الصحراوي نجع حمادي.





السيطرة على حريق دمر محتويات وحدة سكنية في قنا





تمكنت قوات الحماية المدنية شمال محافظة قنا، برئاسة المقدم أحمد نعيم، من السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية في مدينة أبوتشت.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، يفيد نشوب حريق في وحدة سكنية بالطابق الثالث، بشارع الإصلاح الزراعي ملك عبد الرحيم أحمد عبد اللاه وشقيقه إبراهيم.



