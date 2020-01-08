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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 بث مباشر

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:54 ص
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مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
حسن شحاتة
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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 8 / 1 / 2020، أبرزها مباراة فالنسيا ضد الريال في الدوري الإسباني، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ12"

طلائع الجيش ضد حرس الحدود، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

سموحة ضد وادي دجلة، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

إنبي ضد الاتحاد السكندري، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات،، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو "ذهاب الدور نصف النهائي"

ليستر سيتي ضد أستون فيلا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإسباني "الدور نصف النهائي"

فالنسيا ضد الريال، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، : 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00منتصف الليل بتوقيت الإمارات.
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