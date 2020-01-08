Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:50 ص
Advertisements
تحطم طائرة
تحطم طائرة
وكالات
Advertisements

أعلنت الخارجية الأوكرانية، مقتل كل من كانوا على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت في طهران.


وقد أفادت بيانات الطائرات، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة العربية، بأن سرعة صعود الطائرة الأوكرانية وتوقفها فجأة يعني أنها تعرضت لانفجار.


وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، بتحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737، تحطمت بعد إقلاعها بسبب خلل فني.


وأشارت الوكالة، إلى ان الطائرة الأوكرانية تحطمت بعد إقلاعها من مطار الخميني في إيران.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقتل من كانوا عليها تحطم طائرة الطائرة المنكوبة في إيران إيران

أخبار تهمك

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو.. لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران

منذ ساعة و 15 دقيقة

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ يوم

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

على طريقة السعيد.. الزمالك يفشل في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

هجوم صاروخي ثان لإيران على القوات الأمريكية بالعراق

منذ حوالي 5 ساعات

سقوط طائرة أوكرانية على متنها 180 شخصا بعد إقلاعها في إيران

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أول رد من ترامب على الهجمات الإيرانية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بدوري الأبطال.. ظهور "كهربا"

منذ حوالي 8 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 9 ساعات

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

طائرة ركاب كندية تهبط اضطراريًا بمطار في طوكيو

تفاصيل جديدة حول الطائرة الإندونيسية المنكوبة

مقتل جميع ركاب الطائرة الإثيوبية المنكوبة

"6 دقائق" تكشف سبب تحطم الطائرة الإثيوبية

عاجل.. العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة

3 شركات طيران سعودية تؤكد خلو أساطيلها من "بوينج 737 ماكس 8"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:00 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

10:54 م

بالفيديو.. لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران

07:18 ص

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

01:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status