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بالفيديو.. لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:18 ص
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بوابة الفجر
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة تحطم طائرة أوكرانية كان على متنها 180 راكبًا أقلعت من مطار الخميني في طهران بإيران.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، الأربعاء، بتحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737، تحطمت بعد إقلاعها بسبب خلل فني.

الطائرة الأوكرانية تحطمت بعد إقلاعها من مطار الخميني في إيران.
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