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برشلونة يرغب في ضم موهبة البرازيل

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:15 ص
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برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمى
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وضعت إدارة نادي برشلونة الاسباني برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو لاعب وسط نادي بالميراس البرازيلي ماتيوس فرنانديز، البالغ من العمر 21 عاما، والذي يعد أحد النجوم الصاعدين في كرة القدم البرازيلية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت شبكة جلوبوسبورت العالمية ان ادارة نادي برشلونة الاسباني أجرت مباحثات بشأن التعاقد مع الموهبة البرازيلية فرنانديز، الذي استهل مشواره مع نادي بالميراس البرازيلي على مقاعد البدلاء مع المدربين السابقين سكولاري ومينيزيس، قبل أن يحجز مكانه كأساسي مع آندري لوبيس وفانديرلي لوكسمبورجو في الفترة الأخيرة.

يذكر أن الموهبة البرازيلية ماتيوس قد استهل مشواره مع الفريق الأول لنادي بوتافوجو البرازيلي في عام 2016 قبل أن ينتقل أوائل العام الماضي الي صفوف نادي بالميراس البرازيلي مقابل 3.5 مليون يورو وبعقد يمتد حتى 2023 ولعب ماتيوس مع بوتافوجو 76 مباراة بين 2016 و2018 سجل خلالها هدفين وصنع مثليهما، ولعب مع بالميراس 537 دقيقة في 11 مباراة بالدوري سجل فيها هدفا، وارتدى قميص منتخب بلاده تحت 17 عاما وتحت 20 عاما.

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