نبيلة عبيد: ندمت على تقديم بعض الأعمال الفنية





قالت الفنانة نبيلة عبيد، إنها ندمت على بعض الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها الفني، لأنها لم تكن تنسيها.









وأضافت عبيد، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس "لما جيت أقارن بين الحاجات اللي عملتها والفترة اللي ابتديت فيها.. لقيت إني عاصرت ناس وعملت أعمال عظيمة فمبقتش مسامحة نفسي في اللي عملته.. وقررت مخدش أى أفلام واختار بعناية".وتابعت: "أكتر موقف صعب حصل لي لما عزمت اتنين من اصحابي على السينما والفيلم اللي مثلت فيه مكنش حلو وبعد ماخلصنا ونازلين لاقيتهم ساكتين وقتها اتكسفت وده اللي غيرني روحت وقررت مش عايزة أعمل كده تاني".يشار إلي أن النجمة نبيلة عبيد، بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل "نساء من دهب" مع النجمة نادية الجندى، والمقرر عرضه في دارما رمضان.