مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر TV Shoot يوتيوب وتشكيل ناري لزيدان

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني يقص فريقى ريال مدريد وفالنسيا شريط منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر الإسباني، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية.





مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني ومن المقرر أن تقام مباراة فالنسيا ضد الريال، فى التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، بتوقيت القاهرة، على قناة KSA Sports 1 HD.





مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني وتقام بطولة السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية بنظامها الجديد خلال الفترة من 8 – 12 يناير المقبل بمشاركة 4 أندية وهى ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد وفالنسيا، وتقام مبارياتها على ملعب "الجوهرة المُشعة".





مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني وأوقعت قرعة الدور نصف النهائى من المسابقة الفريق الملكى فى مواجهة فالنسيا، ثم يواجه برشلونة أتلتيكو مدريد غداً، الخميس، على أن تقام المباراة النهائية الاحد القادم.





مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني ويدير مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا تحكيمياً خيسوس خيل مانزانو وفقاً لما أعلن عن الإتحاد الإسباني لكرة القدم.





مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني ووصلت بعثة نادى ريال مدريد الإسبانى إلى مدينة جدة أمس الأول، الأثنين، استعدادا للمشاركة فى منافسات بطولة السوبر الإسبانى بنظامها الجديد.





مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني وأعلن الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، قائمة الفريق والتى ستخوض منافسات البطولة، وشهدت قائمة ريال مدريد غياب الهجومي جاريث بيل وكريم بنزيما بسبب الإصابة، بينما يعود الكولومبى جيمس رودريجيز بعد تعافيه من الإصابة رفقة البرازيلى مارسيلو.





مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني وتعرض ثنائي ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل، والفرنسي كريم بنزيما، للإصابة في أخر الاستعدادات قبل السفر إلى السعودية، حيث عانى الفرنسي من كدمة في ساقه اليسرى، بينما عانى جاريث بيل من إصابة في الجهاز التنفسي العلوي.





مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني كما يواصل الدولى البلجيكي إيدين هازارد الغياب عن تشكيل ريال مدريد بسبب عدم وصوله إلى مرحلة الشفاء التام من الإصابة التى لحقت به ضد باريس سان جيرمان بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني وإستدعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد 23 لاعباً لمواجهة فالنسيا فى إفتتاح بطولة كأس السوبر الإسباني بالسعودية وهم، كورتوا، أريولا، ألتوبى فى حراسة المرمي ثم كارفخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مرسيلو، أودريوزولا، ميندى، كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردى، رودريجيز، إيسكو، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، إبراهيم دياز، ماريانو، فينيسيوس، رودريجو.



