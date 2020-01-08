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بث مباشر HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا gool REAL بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم رابط barca كورة أتش دي لايف

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:40 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر كاس السوبر الاسباني بدون توقف اليوم الاحد بث حي مبارايات السوبر الاسباني اليوم مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم يفتتح فريق ريال مدريد فى التاسعة مساء اليوم،الأربعاء، منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني ضد فالنسيا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المُشعة"، بحثاً عن اللقب الـ 11 فى تاريخ الملكى بالمسابقة المحلية، وتنطلق مساء اليوم، بطولة السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية والتى تقام بنظامها الجديد خلال الفترة من 8 – 12 يناير المقبل بمشاركة 4 أندية وهى ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد وفالنسيا، وتقام مبارياتها على ملعب "الجوهرة المُشعة"،  حيث أوقعت قرعة الدور نصف النهائى من المسابقة الفريق الملكى فى مواجهة فالنسيا الاربعاء المقبل بملعب "الجوهرة"، بمدينة جدة، ثم يواجه برشلونة أتلتيكو مدريد غداً،الخميس، على أن تقام المباراة النهائية الاحد القادم.
 
مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني ويدير مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا تحكيمياً خيسوس خيل مانزانو وفقاً لما أعلن عن الإتحاد الإسباني لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني  بعثة نادى ريال مدريد الإسبانى إلى مدينة جدة أمس الأول،الأثنين، استعدادا للمشاركة فى منافسات بطولة السوبر الإسبانى بنظامها الجديد.

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، قائمة الفريق والتى ستخوض منافسات البطولة، وشهدت قائمة ريال مدريد غياب الهجومي جاريث بيل وكريم بنزيما بسبب الإصابة، بينما يعود الكولومبى جيمس رودريجيز بعد تعافيه من الإصابة رفقة البرازيلى مارسيلو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني ثنائي ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل، والفرنسي كريم بنزيما، للإصابة في أخر الاستعدادات قبل السفر إلى السعودية، حيث عانى الفرنسي من كدمة في ساقه اليسرى، بينما عانى جاريث بيل من إصابة في الجهاز التنفسي العلوي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني يواصل الدولى البلجيكي إيدين هازارد الغياب عن تشكيل ريال مدريد بسبب عدم وصوله إلى مرحلة الشفاء التام من الإصابة التى لحقت به ضد باريس سان جيرمان بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد 23 لاعباً لمواجهة فالنسيا فى إفتتاح بطولة كأس السوبر الإسباني بالسعودية وهم، كورتوا، أريولا، ألتوبى فى حراسة المرمي ثم كارفخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مرسيلو، أودريوزولا، ميندى، كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردى، رودريجيز، إيسكو، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، إبراهيم دياز، ماريانو، فينيسيوس، رودريجو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني  إصطحب ألبيرت سيلاديس مدرب فالنسيا 26 لاعباً لمواجهة ريال مدريد فى نصف نهائى بطولة كأس السوبر الإسباني، بالسعودية مساء اليوم، ويغيب عن الخفافيش 3 عناصر هامة هم رودريجو مورينو وجونزالو جويديس كريستيانو بيتشيني ومانو باييخو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني فالنسيا إلى تحقيق اللقب الثانى فى تاريخه بكأس السوبر الإسباني، حيث سبق وأن توج بالبطولة فى موسم 1999 بنظامها القديم.

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