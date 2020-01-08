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مشاهد مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر bein SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع رابط مباراة ريال مدريد(لحظة بلحظة)

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:40 ص
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بوابة الفجر
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بث الان مباراة ريال مدريد امام فالنسيا بدون توقف من المنزل مشاهدة مباراة ريال مدريد بجودة عالية مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني يفتح ستاد "الجوهرة المشعة" أبوابه مساء اليوم الأربعاء 8 يناير 2020 لاستضافة مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، والتي تقام في مدينة "جدة" بالسعودية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني وتقام بطولة السوبر الإسباني بنظام مختلف هذا العام بمشاركة 4 أندية، حيث يلتقي فالنسيا "بطل كأس إسبانيا" مع ريال مدريد "ثالث الدوري الإسباني" اليوم الأربعاء، بينما يواجه برشلونة "بطل الدوري الإسباني" نظيره أتليتكو مدريد "وصيف الدوري" يوم الخميس، علي أن يلتقي الفائزين من المباراتين في نهائي البطولة يوم 12 يناير الجاري.

موعد مباراة فالنسيا ضد الريال في كأس السوبر الإسباني:

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني تنطلق أحداث مباراة ريال مدريد REAL MADRIED مع فالنسيا VALNCIEA اليوم الأربعاء الموافق 8 / 1 / 2020، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية، والساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، على ستاد "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة بالسعودية.

التشكيل المتوقع لمباراة فالنسيا ضد الريال اليوم الأربعاء:

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني من المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراته ضد فالنسيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : تيبو كورتوا.
خط الدفاع : داني كارفاخال ، رافائيل فاران ، إيدير ميليتو و فيرلان ميندي.
خط الوسط : فيديريكو فالفيردي ، توني كروس و لوكا مودريتش.
خط الهجوم : رودريجو جويس ، فينيسيوس جونيور و لوكا يوفيتش.

في المقابل يتوقع أن يبدأ فريق فالنسيا المباراة ضد الريال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: خاومي دومينيك
خط الدفاع: خوسيه لويز جايا، مختار دياخابي، غابريل باوليستا، دانيل واس
خط الوسط: فيران توريس، فرانسيس كوكلين، د.باريخو، كارلوس سولير
خط الهجوم: ماكسيميليانو جوميث، رودريجو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في نصف نهائي السوبر الإسباني:

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني يمكنكم متابعة البث التليفزيوني المباشر والحصري لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في بطولة كأس السوبر الإسباني اليوم الأربعاء، عبر قنوات السعودية الرياضية، حيث تذاع المواجهة المرتقبة عبر قناة KSA Sports 1 HD بتعليق "فارس عوض"، و"عبدالله الحربي"، كما ستكون المباراة منقولة على قنوات:

- IRIB TV 3
- Eurosport Norge HD
- Movistar Liga de Campeones HD
- Vamos HD#
- Asr TV HD
- Nove HD Italy

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني ويمكن مشاهدة بث مباشر KORA STAR لمباريات بطولة السوبر الإسباني عبر روابط البث المتوفرة عبر موقعنا "الفجر الرياضي"، حيث يمكنكم متابعة بث مباشر (كورة أونلاين) لمباراة ريال مدريد وفالنسيا على رابط الاسطورة LIV7HD بدون تقطيع.

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