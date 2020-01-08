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مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم | بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا رابط مباشر KSA Sport

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:40 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر اليوم الاربعاء مباراة ريال مدريد بث حي مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث حي مباراة ريال مدريد اليوم بدون توقف يفتتح ملعب الجوهرة المشعة المتواجد في المملكة العربية السعودية أبوابه لإستضافة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم ضمن مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث يسعي ريال مدريد اليوم لاقتناص الفوز والتأهل على حساب الخفافيش في مباراة يتوقع عشاق الريال صعوبتها، ولكن بمعنويات مرتفعة يدخل لاعبي المرينجي مباراة اليوم؛ خاصة بعد أن تساوي في عدد النقاط مع برشلونة في الدوري الإسباني، والآن نرصد لكم في التقرير التالي موعد ريال مدريد وفالنسيا والقنوات الناقلة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني من المقرر أن موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الأربعاء الموافق 2020 / 1 / 8, حيث تنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة :-
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
10:00 مساءاً بتوقيت اليمن.


 
التعرف على قنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا
مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني أعلنت شبكة قنوات السعودية الرياضية عن نقل مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني عبر قنواتها المفتوحة علي النايل سات وعرب سات وبصيغة اتش دي، حيث حدد الشبكة قناة السعودية الرياضية HD3 بتعليق عبدالله الحربي، وقناة السعودية الرياضية الأولي بتعليق فارس عوض.

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء بث حي مواجهة ريال مدريد بث حي السوبر الاسباني علي الجانب الآخر، غدا ستقام المباراة الثانية من مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة واتلتيكو مدريد في والتي سيواجه الفائز في هذه المباراة، الفائز بين ريال مدريد وفالنسيا اليوم، وانتظروا تغطيتنا الخاصة لمباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني حتي انطلاق المباراة.
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