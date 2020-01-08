عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

ذكرت تقارير صحفية، أن نادي الزمالك حاول التواصل مع نجم النادي الأهلي وليد سليمان، لإمكانية ضمه في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وينتهي تعاقد وليد سليمان مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وحاولت إدارة النادي الأبيض التواصل معه لإمكانية ضمه بنهاية تعاقده، والتوقيع معه في الوقت الحالي.





وأفادت التقارير أن وليد سليمان رفض كل إغراءات نادي الزمالك من أجل التوقيع معه، في سيناريو مشابه لتوقيع عبد الله السعيد مع الزمالك في الموسم الماضي.





وكانت إدارة الزمالك قد وقعت مع عبد الله السعيد نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي في الموسم الماضي، بعد رفض اللاعب تجديد تعاقده مع الفريق.





وتمسك وليد سليمان بالبقاء رفقة الأهلي وعدم إنتقاله للزمالك، رغم عدم تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر حتى الآن.





وشهد الموسم الحالي تألق وليد سليمان مع الأهلي في كافة المشاركات المحلية والأفريقية، وأصبح أحد أهم الأوراق الرابحة للمدرب السويسري رينيه فايلر.



