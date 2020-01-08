Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. "ATV" تعرض الحلقة الجديدة من "قيامة عثمان"

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:27 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements


تذاع الحلقة الجديدة من مسلسل "قيامة عثمان" والذي يعد تكملة للمسلسل الشهير "أرطغرل"، الأربعاء من كل أسبوع.

المؤسس عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم وإخراج متين جوناي.

القنوات الناقلة للمؤسس عثمان
ويتم عرض الملسسل على قناة  ATV التركية، ويقدم "الفجر الفني" ترددات القناة على الأقمار الصناعية.

"أبطال المسلسل"
بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.

"قصة المسلسل"
تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات قيامة عثمان دراما الفجر الفني

أخبار تهمك

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ يوم

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بدوري الأبطال.. ظهور "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم: التخطيط لضم نجم الأهلي.. شرط وحيد لرحيل ساسي.. موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد فعل من محمد صلاح بعد تتويج ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ أقل من ساعة

نتيجة وملخص مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي للمحترفين Saudi El Clasico

منذ حوالي 9 ساعات

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

هجوم صاروخي ثان لإيران على القوات الأمريكية بالعراق

منذ أقل من ساعتين

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

يلا kora مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر yallakora كورة لايف بدون تقطيع يوتيوب HD

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"ATV" تعرض الحلقة الثالثة من "المؤسس عثمان"

"ATV" تعرض الحلقة الثالثة من "المؤسس عثمان"

"ATV" تعرض حلقات "قيامة عثمان"

المؤسس عثمان HD | عرض قيامة عثمان 5 إعادة الحلقة الخامسة مشاحنات المؤسس وعمه عبر موقع النور و ATV والفجر

"ATV" تعرض حلقات "قيامة عثمان"

اليوم.. "ATV" تعرض الحلقة الجديدة من "قيامة عثمان"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:00 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

10:54 م

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

11:54 م

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

01:20 م

هجوم صاروخي ثان لإيران على القوات الأمريكية بالعراق

03:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status