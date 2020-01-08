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مفاجأت في تشكيل أستون فيلا المتوقع ضد ليستر سيتي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:08 ص
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أستون فيلا
أستون فيلا
حسام مجدي
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يستعد نادي أستون فيلا الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي ليستر سيتي اليوم الأربعاء 8 يناير ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

موعد مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا اليوم في كأس الرابطة وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي أستون فيلا ضد نظيره نادي ليستر سيتي اليوم في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب ووكرز ستاديوم.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وليستر سيتي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

وستذاع مباراة نادي أستون فيلا ضد نظيره نادي ليستر سيتي اليوم في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق أحمد عبده.

تشكيل أستون فيلا المتوقع ضد ليستر سيتي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

ومن المتوقع أن يدخل نادي أستون فيلا مواجهة نادي ليستر سيتي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أورجان نايلاند.
خط الدفاع: أحمد المحمدي – بيورن انجلز – جيمس شيستر – نيل تايلور.
خط الوسط: هنري لانسبوري – مارفيلوس ناكامبا – مارفيلوس ناكامبا – ويسلي موراييس.
خط الهجوم: أنور الغازي – جوناتان كودجيا.

موعد مباراة العودة بين أستون فيلا وليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

وستلعب مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بين نادي أستون فيلا ونظيره نادي ليستر سيتي يوم 28 يناير الجاري على ملعب فيلا بارك.

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