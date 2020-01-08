خوفا من تعطل إمدادات الطاقة ..أسعار النفط العالمية تقفز 3%

ارتفعت أسعار النفط بقوة، يوم الأربعاء بعد أن قالت الولايات المتحدة إن قواتها في العراق تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية، مما يثير احتمال اندلاع صراع إقليمي قد يعطل إمدادات النفط.





ووزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو ثلاثة دولارات بما يعادل حوالي2.9% إلى 65.50 دولار للبرميل، كما صعد خام برنت العالمي بنسبة 2.5% ليصل إلى 70.3 دولار للبرميل.