Advertisements
Advertisements
Advertisements

خوفا من تعطل إمدادات الطاقة ..أسعار النفط العالمية تقفز 3%

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:50 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements

ارتفعت  أسعار النفط بقوة، يوم الأربعاء بعد أن قالت الولايات المتحدة إن قواتها في العراق تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية، مما يثير احتمال اندلاع صراع إقليمي قد يعطل إمدادات النفط.


ووزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط  نحو ثلاثة دولارات بما يعادل حوالي2.9% إلى 65.50 دولار للبرميل، كما صعد خام برنت العالمي بنسبة 2.5% ليصل إلى 70.3 دولار للبرميل.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ايران تقصف قواعد امريكية أخصائي ترميم

أخبار تهمك

يلا kora مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر yallakora كورة لايف بدون تقطيع يوتيوب HD

منذ حوالي 8 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول رد فعل من محمد صلاح بعد تتويج ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة وملخص مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي للمحترفين Saudi El Clasico

منذ حوالي 9 ساعات

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل- مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بدوري الأبطال.. ظهور "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

هجوم صاروخي ثان لإيران على القوات الأمريكية بالعراق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ يوم

أخبار الزمالك اليوم: التخطيط لضم نجم الأهلي.. شرط وحيد لرحيل ساسي.. موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

هبوط أسعار النفط بفعل المخاوف من تصاعد الحرب التجارية

النفط ينخفض دون 77.50 دولار للبرميل

أسعار النفط تواصل تراجعها

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات بالشرق الأوسط

بنسبة 3%.. أسعارالنفط تواصل الارتفاع بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم إرهابي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:00 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

10:54 م

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

11:54 م

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

01:20 م

هجوم صاروخي ثان لإيران على القوات الأمريكية بالعراق

03:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status