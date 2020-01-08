نجم ريال مدريد يقترب من تجديد عقده

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد قرر تجديد عقد نجم وقائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس والذي ينتهي في يونيو 2021.





وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن النجم الإسباني يقضي حاليًا موسمه الخامس عشر مع الملكي ويمتلك عقد ساري حتى 30 يونيو لعام 2021.





وأكد البرنامج الإسباني أن إدارة ريال مدريد ستعرض على راموس تجديد عقده لمدة موسمين لينتهي في يونيو 2023 بدلاً من يونيو 2021 خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية داخل قلعة سانتياجو برنابيو.





وألمح البرنامج الإسباني أن راموس نجح في الحصول على 20 لقبًا مع ريال مدريد من بينهم 4 بطولات دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى بطولات الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.





وأشار البرنامج الإسباني إلى أن راموس مازال يطمح في الاستمرار مع ريال مدريد حتى اعتزاله كرة القدم بعد أن أصبح مرجعًا في تشكيلة الملكي على مدار كل هذه السنوات.





ونوه البرنامج الإسباني أن راموس كان قريبًا من الرحيل إلى الصين في الصيف الماضي بعد تذبذب العلاقة بينه وبين رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ولكن سرعان ما انتهت الأزمة بينهما ليستمر راموس قائدًا للملكي الذي يقوده زين الدين زيدان ويعول على النجم الإسباني بشكل كبير كأحد أهم العناصر الرئيسية للفريق من أجل المنافسة على جميع الألقاب هذا الموسم.





وأوضح البرنامج الإسباني أن سيرجيو راموس شارك في 22 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي في جميع المسابقات بمعدل 1950 دقيقة وأحرز 5 أهداف.





وشدد البرنامج الإسباني أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق يعتمد على وجود راموس داخل الملعب لقيادة الفريق بشكل عام ودفاعياً للتحكم في الخط الخلفي للمرينجي.



