Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم ريال مدريد يقترب من تجديد عقده

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:52 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد قرر تجديد عقد نجم وقائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس والذي ينتهي في يونيو 2021.

وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن النجم الإسباني يقضي حاليًا موسمه الخامس عشر مع الملكي ويمتلك عقد ساري حتى 30 يونيو لعام 2021.

وأكد البرنامج الإسباني أن إدارة ريال مدريد ستعرض على راموس تجديد عقده لمدة موسمين لينتهي في يونيو 2023 بدلاً من يونيو 2021 خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية داخل قلعة سانتياجو برنابيو.

وألمح البرنامج الإسباني أن راموس نجح في الحصول على 20 لقبًا مع ريال مدريد من بينهم 4 بطولات دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى بطولات الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن راموس مازال يطمح في الاستمرار مع ريال مدريد حتى اعتزاله كرة القدم بعد أن أصبح مرجعًا في تشكيلة الملكي على مدار كل هذه السنوات.

ونوه البرنامج الإسباني أن راموس كان قريبًا من الرحيل إلى الصين في الصيف الماضي بعد تذبذب العلاقة بينه وبين رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ولكن سرعان ما انتهت الأزمة بينهما ليستمر راموس قائدًا للملكي الذي يقوده زين الدين زيدان ويعول على النجم الإسباني بشكل كبير كأحد أهم العناصر الرئيسية للفريق من أجل المنافسة على جميع الألقاب هذا الموسم.

وأوضح البرنامج الإسباني أن سيرجيو راموس شارك في 22 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي في جميع المسابقات بمعدل 1950 دقيقة وأحرز 5 أهداف.

وشدد البرنامج الإسباني أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق يعتمد على وجود راموس داخل الملعب لقيادة الفريق بشكل عام ودفاعياً للتحكم في الخط الخلفي للمرينجي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عاجل حرب ريال مدريد الان ريال مدريد دفاعي ايران الروب الدوري

أخبار تهمك

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار الزمالك اليوم: التخطيط لضم نجم الأهلي.. شرط وحيد لرحيل ساسي.. موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة وملخص مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي للمحترفين Saudi El Clasico

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ يوم

يلا kora مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر yallakora كورة لايف بدون تقطيع يوتيوب HD

منذ حوالي 8 ساعات

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بدوري الأبطال.. ظهور "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

هجوم صاروخي ثان لإيران على القوات الأمريكية بالعراق

منذ أقل من ساعتين

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ ساعة الا ربع

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول رد فعل من محمد صلاح بعد تتويج ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد راشفورد

هازارد يقترب من الانتقال لريال مدريد مقابل 98.5 مليون إسترليني

بعد نانشو وفاران.. ريال مدريد يقترب من تجديد عقد نجمه

بينتاكور يرفض عرض أتلتيكو مدريد ويجدد ليوفنتوس

صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد وتوتنهام

مفاجأة صادمة.. قائد ريال مدريد يقترب من الرحيل

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:00 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

10:54 م

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

11:54 م

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

01:20 م

هجوم صاروخي ثان لإيران على القوات الأمريكية بالعراق

03:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status