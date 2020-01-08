معلومات لا تعرفها عن ليلى فهمي في ذكرى ميلادها





"الفجر الفني"









تحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة ليلى فهمي، فهي من مواليد شهر يناير، قدمت العديد من الأدوار السينمائية والمسرحية والتليفزيونية ومن أشهرها فيلم "ليلة القبض على فاطمة"، ومسلسل "يوميات ونيس ج ٥، وليالي الحلمية ج ٤".يرصد لكمأبرز المعلومات عن الفنانة ليلى فهمي فى ذكرى ميلادها..- ولدت فى مدينة المنصورة بالدقهلية، فهي من مواليد ٨ يناير ١٩٣٨.- حصلت على شهادة بكالوريوس فى الفنون المسرحية، وهذا أهلها للعمل بالمسرح.- عملها بالمسرح كان بمثابة إنطلاقة ليمتد نشاطها إلى السينما والتلفزيون.- اتخذت من اسم ليلي فهمي كاسم فني لها، فاسمها الحقيقي ثناء محمود عبد الله.- عملت فى السينما المصرية بأدوار الأم والفلاحة وغيرها ومن أبرز أعمالها "لهيب الانتقام، زمن الممنوع، إمرأتان ورجل، مدام شلاطة، ليلة القبض على فاطمة، واحدة بواحدة، وغيرها من الأعمال السينمائية".- تألقت فى التليفزيون أيضاً وقدمت مسلسل "يوميات ونيس الجزء الخامس، ليالي الحلمية الجزء الرابع والخامس، رجل طموح".- كان من أشهر مسرحياتها "هاللو شلبي، الحكمة الثالثة، اللص الشريف، النحلة والدبور".- رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز ٦٥ يوم ٤ يونيو ٢٠٠٣.