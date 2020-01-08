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معلومات لا تعرفها عن ليلى فهمي في ذكرى ميلادها

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:52 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة ليلى فهمي، فهي من مواليد شهر يناير، قدمت العديد من الأدوار السينمائية والمسرحية والتليفزيونية ومن أشهرها فيلم "ليلة القبض على فاطمة"، ومسلسل "يوميات ونيس ج ٥، وليالي الحلمية ج ٤".

يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن الفنانة ليلى فهمي فى ذكرى ميلادها..

- ولدت فى مدينة المنصورة بالدقهلية، فهي من مواليد ٨ يناير ١٩٣٨.

- حصلت على شهادة بكالوريوس فى الفنون المسرحية، وهذا أهلها للعمل بالمسرح.

- عملها بالمسرح كان بمثابة إنطلاقة ليمتد نشاطها إلى السينما والتلفزيون.

- اتخذت من اسم ليلي فهمي كاسم فني لها، فاسمها الحقيقي ثناء محمود عبد الله.

- عملت فى السينما المصرية بأدوار الأم والفلاحة وغيرها ومن أبرز أعمالها "لهيب الانتقام، زمن الممنوع، إمرأتان ورجل، مدام شلاطة، ليلة القبض على فاطمة، واحدة بواحدة، وغيرها من الأعمال السينمائية".


- تألقت فى التليفزيون أيضاً وقدمت مسلسل "يوميات ونيس الجزء الخامس، ليالي الحلمية الجزء الرابع والخامس، رجل طموح".

- كان من أشهر مسرحياتها "هاللو شلبي، الحكمة الثالثة، اللص الشريف، النحلة والدبور".

- رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز ٦٥ يوم ٤ يونيو ٢٠٠٣.


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