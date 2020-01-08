أسعار الذهب العالمية تقفز 32 دولار للأوقية.. والسوق المصري في إنتظار زيادة غير مسبوقة

حققت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات قوية خلال تعاملات الصباحية من اليوم الأربعاء 8-1-2019 ، وهو ما يمهد بزيادة غير مسبوقة في سعر الذهب بالسوق المصري.

وقفزت أسعار الذهب العالمية بنسبة 2.07% بقيمة تعادل 32.4 دولاًر؛ ليصل سعر الأوقية في العقود الأجلة إلى نحو 1605.95 دولار للأوقية، حيث تحققت تلك الأرتفاعات بعد استهداف إيران قواعد عسكرية أمريكية في العراق مما يصعد من حالة التوتر القائمة بين البلدين.

وستؤثر تلك الزيادة الكبيرة في سعر الأوقية عالميا على أسعار الذهب محليًا، على أن يتم تحديد مقدار الزيادة في أسعار الذهب في السوق المحلي عند أفتتاح محلات الصاغة تعاملاتها أمام الجمهور.





وكانت أسعار الذهب بلغت بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء في محلات الصاغة، نحو 800 جنيه لجرام "عيار 24" ، و600 جنيه لجرام عيار 18، وجرام "عيار 21" سجل 700 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5600 جنيه.