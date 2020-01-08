صراع إنجليزي إيطالي على ضم نجم الجزائر في الشتاء

اشتعل صراع بين كبار أوروبا في الساعات القليلة الماضية على التعاقد ع أحد نجوم الجزائر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





ميلان يستهدف ضم بن طالب





وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية أن نادي ميلان يستهدف ضم الجزائري نبيل بن طالب لاعب وسط نادي شالكة الألماني هذا الشتاء.





وأشارت الشبكة إلى أن نادي ميلان يجهز عرض لتقديمه إلى نادي شالكة للتعاقد مع بن طالب خاصة بعد أن أكد اللاعب في رغبته بالرحيل عن شالكة بسبب قلة مشاركته مع الفريق ووجود العديد من المشكلات بينه وبين إدارة النادي.





كما ذكرت الشبكة أن هناك منافسة قوية تنتظر نادي ميلان لضم نبيل بن طالب حيث يرغب نادي كريستال بالاس الإنجليزي هو الاخر في ضمه كما يوجد ناديين فرنسيين يخططان لخطف اللاعب.





موقف نادي شالكة من رحيل بن طالب





وحسب ما نشرته الشبكة فإن نادي شالكة لا يمانع في رحيل نبيل بن طالب عن الفريق حيث خرج اللاعب من حسابات النادي نهائيا.





ولكن كشفت الشبكة أن نادي شالكة يخطط لخروج بن طالب على سبيل الإعارة فقط حتى نهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء.





مشاركات نبيل بن طالب مع نادي شالكة هذا الموسم





وقد شارك نبيل بن طالب في مباراتين فقط مع نادي شالكة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.



