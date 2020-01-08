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الدوسري يعلق على الفوز على الأهلي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:45 ص
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سالم الدوسري
سالم الدوسري
ريهام عبد المحسن
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أكد سالم الدوسري نجم الهلال عقب الفوز على الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأنه كان أحد أهدافهم هذ الموسم وأنهم يركزون حاليًا على مواجهتهم المقبلة أمام الوحدة.

وكان الهلال حقق فوزًا كبيرًا على حساب الأهلي بنتيجة 3 أهداف مقابل واحد في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الدوسري في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة :" حضور عائلتي للمباراة من أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ظهوري بمستوى جيد أمام الأهلي وتسجيلي هدفًا من الثلاثة أهداف".
وأضاف:"اشكر عائلتي لحضورهم إلى المباراة".

واختتم الدوسري تصريحاته قائلاً:"الفوز على الأهلي يُعتبر أحد أهدافنا في الموسم الحالي، طوينا صفحة هذه المباراة ونركز الآن على المواجهة المقبلة أمام الوحدة".

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن النصر المتصدر مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام الفيصلي.

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