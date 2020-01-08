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هل دخل الأهلي في مفاوضات لضم نجم الصفاقسي في الشتاء؟

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:40 ص
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الاهلي
الاهلي
حسام مجدي
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انتشرت في الساعات القليلة الماضية العديد من الأنباء التي تشير إلى دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع واحد من نجوم نادي الصفاقسي التونسي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت هذه الأنباء إلى أن مسئولو الأهلي دخلوا في مفاوضات مع فراس شواط مهاجم نادي الصفاقسي لضمه هذا الشتاء.

وكان النادي الأهلي بالفعل يرغب في تدعيم مركز الهجوم في الفريق بسبب ضعف مستوى اللاعبين المتواجدين في المركز حاليا.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع فراس شواط

وكشف مصدر خاص بالنادي الأهلي أن النادي لم يدخل في أي مفاوضات نهائيا مع فراس شواط لضمه في يناير الجاري.

وأشار المصدر إلى أن النادي لا يرغب في ضم فراس نهائيا على الرغم من مستواه الفني العالي.

سبب عدم رغبة الأهلي في ضم فراس

وأكد المصدر أن النادي لن يتعاقد مع فراس شواط لأنه شارك مع نادي الصفاقسي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم وبالتالي لن يستفيد منه النادي الأحمر إفريقيا.

ترتيب النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد النادي الأهلي في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز حاليا برصيد 30 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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