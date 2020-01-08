بالفيديو.. لحظة ضرب القوات الأمريكية بالصواريخ الإيرانية

أعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الرسمية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن الحرس الثوري وراء الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي العراق، بحسب موقع "سكاي نيوز".





وقالت الوكالة إن الهجوم "يأتي انتقاما لمقتل قاسم سليماني"، القيادي البارز في الحرس الثوري، فجر الجمعة، في هجوم أميركي قرب مطار بغداد.





وأوضحت الوكالة أن الهجوم تم بصواريخ بالستية، ونشرت مقطع فيديو للهجوم في موقعها الرسمي.





وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن إيران قد أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراقن بحسب رويترز.