اجتماع طارئ لـ ترامب بعد قصف إيران للقوات الأمريكية بالعراق

ذكرت قناة العربية، منذ قليل، في نبأ عاجل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد اجتماعا الآن مع فريقه للأمن القومي.



وأوضحت، أن ذلك جاء بعد علمه بالقصف الصاروخي الذ تعرضت له قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنباء العراقية، فيما لوحت إيران بمزيد من الردود المدمرة بعد الهجوم على القاعدة.