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عاجل.. إيران تتبنى الهجوم بالصواريخ على القوات الأمريكية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:03 ص
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بوابة الفجر
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أعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الرسمية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن الحرس الثوري وراء الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي العراق، بحسب موقع "سكاي نيوز".

وقالت الوكالة إن الهجوم "يأتي انتقاما لمقتل قاسم سليماني"، القيادي البارز في الحرس الثوري، فجر الجمعة، في هجوم أميركي قرب مطار بغداد.

وأوضحت الوكالة أن الهجوم تم بصواريخ بالستية، ونشرت مقطع فيديو للهجوم في موقعها الرسمي.

وقبل دقائق، أعلن مصدر أمني عراقي استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي البلاد بهجوم قوامه ما لا يقل عن 13 صاروخا.

وتستضيف القاعدة التي تقع شمالي العاصمة بغداد، قوات أمريكية، في محافظة الأنبار التي شهدت حربا ضروسا لطرد تنظيم "داعش" منها.

وقال مسؤول أمريكي إنه "لا معلومات حتى الآن عن أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم الصاروخي".

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول أميركي، قوله إن "القوات الأمريكية تتعرض لهجمات إيرانية باستخدام صواريخ بالتسية وصواريخ بعيدة المدى" في قاعدة عين الأسد.

وأضافت الشبكة أن الهجوم "استهدف أكثر من موقع" بما فيها القاعدة.
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الكلمات المفتاحية

هجوم صواريخ ايران امريكا العراق

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