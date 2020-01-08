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مع ترقب طرحه.. مشاهدات مرتفعة لبرومو "لص بغداد" (فيديو)

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:46 ص
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بوابة الفجر
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حقق الإعلان الرسمي الأول لفيلم "لص بغداد" والمقرر طرحه في دور العرض 22 يناير المقبل، عدد مشاهدات مرتقع.

وتجاوزت مشاهدات البرومو أكثر من 160,813 مشاهدة منذ طرحه في 6 يناير الجاري.

"لص بغداد" تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام، وأمينة خليل، وفتحي عبدالوهاب ومحمد عبدالرحمن وياسمين رئيس.

وغلبت أجواء الإثارة والتشويق على البرومو الأول للعمل، الذي كشف عن تصويره في عدد من البلدان الأجنبية منها أسبانيا والعراق واليونان، وتدور أحداثه حول محاولة شاب إيجاد مقبرة الإسكندر الأكبر وسرقتها.


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