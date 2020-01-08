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جوارديولا يرفض تدريب هذين الناديين

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:28 ص
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جوارديولا
جوارديولا
ريهام عبد المحسن
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شدد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الحالي وبرشلونة السابق على أنه من المستحيل أن يقود بتدريب ريال مدريد أو مانشستر يونايتد في المستقبل.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية:"بعد تدريب مانشستر سيتي لن أقبل بتدريب مانشستر يونايتد، كذلك الحال مع ريال مدريد، لا يمكن أن أدرب هناك".

وأضاف:"لو لم أحصل على عروض من جانب أي ناد بعد فترتي في مانشستر سيتي، سأكون في جزر المالديف".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلًا :"ولكن لا ربما ليس جزر المالديف لأنها لا تحتوي على ملاعب جولف".

وأكدت التقارير الصحفية أنه سيكون أمرًا صعبًا للغاية أن يتلقى المدير الفني السابق لبرشلونة عرضًا من أجل تدريب ريال مدريد، حيث لا يوجد سوى اثنين من المدربين سبق وأن دربا البارسا وريال مدريد هما إنريك فرنانديز فيولا في موسم 1953/1954 ورادومير أنتيك في موسم 1991/1992.

جدير بالذكر أن جوارديولا قاد برشلونة لتحقيق لقب الدوري الإسباني 3 مرات وبطولتين كأس ملك إسبانيا وبطولتين دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى لقبين في بطولة كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بالإضافة إلى 3 بطولات في كأس السوبر الإسباني.

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