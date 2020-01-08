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ممثلة سورية تخرج عن صمتها وتعلق على حادثة مقتل سارق سوري على يد زوج نانسي عجرم

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:14 ص
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بوابة الفجر
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أبدت الممثلة السورية شكران مرتجى، حزنها الشديد، إزاء الاتهامات التي يتم توجيهها للسوريين من قبل بعض اللبنانيين، على خلفية حادث نانسي عجرم مؤخرًا.

وأكدت مرتجى، أنها ضد التعدي عالآخرين، وتمنيها بالسلامة للنجمة نانسي عجرم وعائلتها الكريمة، لكنها عبرت عن استياءها من خلال منشور لها بفيسبوك.

وعلقت قائلة": "أنا بحب لبنان ورفقاتي اغلبهم لبنانيه غاليين ودايما فاتحين قلوبهم مو بس بيوتهم وبحبهم كلهن كلهن ولكن مو كل شغله بينسبوا كل السوريين متل ماكان قبلهم الفلسطينيه عزيزي وعزيزتي اللي عم تشتمي بأبشع الكلمات وخليهم ينقلعوا من عنا والله رح ينقلعوا،،، والله هانت بس".

وتابعت: "بتعرف وبتعرفي إنه في ملايين الدولارات للسوريين بالبنوك اللبنانية العزيزة محجوز عليهم انه الدولار بسوريا صار بشهرين قد ماصار بعشر سنين حرب مابيكفي عنصرية عند البعض مافي حدا من جد جد جدك سوري والعكس لك كل شي بيصير بسوريا بينعكس ع لبنان والعكس كمان".


 




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الكلمات المفتاحية

فنانة شكران مرتجى زوج نانسى عجرم

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