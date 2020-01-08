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موعد مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 والقنوات الناقلة لها بكأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:06 ص
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استون فيلا وليستر سيتي
استون فيلا وليستر سيتي
علاء خليف
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يستضيف ملعب "كينج باور" مساء اليوم الأربعاء، مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي، ومحمود حسن تريزيجيه، وذلك ضمن لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو" بالموسم الحالي 2019 – 2020.

وتأهل أستون فيلا إلي الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية، بعدما تغلب على ليفربول بخماسية نظيفة في الدور ربع النهائي للبطولة، بينما صعد ليستر سيتي لهذا الدور بعدما تخطي عقبة إيفرتون بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 2.

موعد مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا في كأس كاراباو اليوم:

تقام مباراة LEICESTER CITY VS ASTON VILLA اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية وقطر، والساعة الثانية عشر مساءًا بتوقيت الامارات، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتقام على ملعب "كينج باور" معقل ثعالب ليستر سيتي والذي يسعي لتحقيق نتيجة ايجابية على أرضه قبل لقاء الإياب أمام استون فيلا.

التشكيل المتوقع لمباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزية:

من المتوقع أن يبدأ ليستر سيتي مباراته ضد أستون فيلا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شمايكل
الدفاع: بيريرا – سونسيو – إيفانز – فوكس
الوسط: تشيلويل - بارنز - تليمانس
الهجوم: إيهياناتشو - ماديسون – جيمي فاردي

في المقابل يتوقع أن يبدأ أستون فيلا المباراة أمام ليستر سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أورين نيلاند
الدفاع: أحمد المحمدي – بورين إنجلز – تشيستر - نيل تايلور
الوسط: كونور هاوريان – هنري لانسيبري – مارفيلوس ناكامبا
الهجوم: خوتا – جوناثان كودجيا – أنور الغازي

القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا اليوم الأربعاء 7 يناير 2020:

ستذاع مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا في ذهاب نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، حيث أعلنت الشبكة القطرية اذاعة المباراة على قناة beIN Sports HD 2، ويعلق على اللقاء المعلق المصري (أحمد عبده)، كما يمكنكم مشاهدة بث مباشر للمباراة عبر القنوات التالية:

• Sky Sports Football UK
• Sky Sports Main Event UK
• SuperSport 3 / HD
• EuroSport 1 Nordic
• Diema Sport 2 HD
• SuperSport Maximo 1
• Arena Sport 1 HD
• Digi Sport 2 HD Hungary
• Digi Sport 2 HD Romania
• beIN Sports HD 11 EN
• Ziggo Sport Voetbal
• Ziggo Sport Select HD
• Eleven Sports 2 HD
• Eleven Sports 4 HD
• Arena Sport 1 HD BIH
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