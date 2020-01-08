وزير قطاع الأعمال: إعادة هيكلة كاملة لشركة "مصر للسياحة"

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة تمتلك 29 فندقا من بينهم فنادق كبيرة حيث يتم إدارتهم عن طريق مشغل عالمي ويتم تطويرها باستمرار.



وأضاف "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة "، المذاع على فضائية "مصر النهاردة"، مساء الثلاثاء أن هناك خطة لهيكلة شركات مصر للسياحة لتعود إلى مكانتها من جديد، متابعًا: "نأمل أن نأخذ مركزنا ووضعنا الطبيعي خلال عامين ولدينا تصور كامل للتعامل في الشركة من خلال التعامل مع الشركات السياحية الأخرى والحكومة والأفراد سواء الأجانب المصريين".



ونوه وزير قطاع الأعمال إلى أنه تم إنشاء منصة إلكترونية للمقاصد السياحية باسم "طوف وشوف".

