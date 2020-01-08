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وزير قطاع الأعمال يوضح خطة الوزارة للنهوض بشركات الأسمدة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:09 ص
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هشام توفيق
هشام توفيق
داليا الحسين
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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تتحكم في ثلثي إنتاج الأسمدة في مصر من خلال 3 شركات تابعة لها وهي كميا في أسوان والدلتا في طلخا والنصر في السويس، لافتا إلى أنه تم إنشاء مصنع كيما لينتج بطاقة 1200 صن يوميا من الأمونيا 1575 طن اليوريا.

وأضاف "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة "، المذاع على فضائية "مصر النهاردة"، مساء الثلاثاء أن مصنع كيما تكلف حوالي 11.7 مليار جنيه، كما تم رفع كفاءة مصنع الدلتا في إنتاج الأمونيا، لافتا إلى أن جميع المصانع تستخدم الغاز.

وأشار إلى أن مصنع النصر ينتج 400 طن أسمدة يوميا، مضيفا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم من أجل زيادة الإنتاج إلى 2500 طن يوميا.
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