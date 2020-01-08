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لاعبو الأهلي يتوافدون على مطار القاهرة للسفر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:08 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التوافد على مطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتيننوم.

ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الفريق الأحمر برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة فجر اليوم إلى زيمبابوي، حيث تشهد الرحلة ترانزيت في مطار أديس ابابا الأثيوبي قبل الوصول إلى هراري، عاصمة زيمبابوي، وتستقل بعدها البعثة طائرة داخلية إلى مدينة بولاوايو التي تحتضن اللقاء وتبعد عن العاصمة بـ450 كيلو متر.

وضم رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ٢٠ لاعبًا في قائمة الفريق الأحمر لمواجهة بلاتينيوم وهم :-


حراسة المرمى : شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن - وليد أزارو - محمود عبد المنعم "كهربا".
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