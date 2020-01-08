بعد إثارتها أزمة.. "سالمونيلا" لتميم يونس تحقق أكثر من 7 ملايين مشاهدة (يوتيوب)





تجاوزت أغنية الفنان الشاب تميم يونس، "سالمونيلا، أكثر من 7 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وشارك الفنان محمود العسيلي، في كليب هذة الأغنية، التي أصدرت مع بداية العام الجديد 2020، وهي من كلمات وإخراج تميم وشارك في توزيعها محمد زهي ومحمد الفرة.





وحققت الأغنية حتى الآن تحديدًا أكثر من 7,084,234 مشاهدة منذ طرحها في أول يناير الجاري.





ومن المقرر أن تنظر اليوم لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعها غدًا، شكوى تقدم بها المجلس القومي للمرأة، ضد أغنية "سالمونيلا" لتميم يونس، باعتبارها تسئ للمرأة المصرية.





تنظر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعها غدًا الأربعاء، شكوى تقدم بها المجلس القومي للمرأة، ضد أغنية "سالمونيلا" لتميم يونس، باعتبارها تُشئ للمرأة المصرية.



