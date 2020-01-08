وزير قطاع الأعمال: ننفذ برنامجا ضخما للتحول الرقمي في الشركات

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تنفذ برنامجا ضخما للتحول الرقمي في الشركات، مشيرا إلى أنه يتم تركيب منظومة إدارة ERP في 63 شركة خلال عام ونصف.



وأضاف "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة "، المذاع على فضائية "مصر النهاردة"، مساء الثلاثاء أن البرنامج يتيح إنشاء قاعدة بيانات لكل شركة وتستطيع الإدارات الأخرى رؤيتها للتنسيق بينهم، مشيرا إلى أن الدولة استعانت باستشاريين دوليين فضلًا عن جهود من الوزارة لتركيب المنظومة في عام ونصف.



وتابع وزير قطاع الأعمال العام: "ستبدأ في إجراء تركيب المنظومة من يناير الجاري إلى منتصف 2021، حيث ستوحد الإدارات المختلفة".

