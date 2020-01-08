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"المالية": تطبيق موازنة البرامج والأداء على جميع الهيئات في 2021

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:52 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، إن هذه هي السنة الثالثة لتطبيق موازنة البرامج والأداء على مجموعة من الوزارات بشكل تدريجي، لافتًا إلى أنها بدأت بـ 7 وزارات في البداية، لافتًا إلى أن هذا العدد يتزايد حاليًا.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الثلاثاء، أنهم سيطبقون موازنة البرامج والأداء على هيئات الدولة بالكامل في الموازنة العامة لعام 2021.

وأوضح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، أن الأساس الذي يعملون عليه هو رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن كل وزارة تتخذ أهداف محددة من استراتجية مصر 2030.
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