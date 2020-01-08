ساديو ماني.. رحلة مقارع الأسود الأفضل في أفريقيا

ولد في العاشر من شهر إبريل لعام 1992، في مدينة سيديهو بدولة السنغال، ويلعب في مركز الجناح الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي.





صاحب الـ27 عام، حمل على عاتقه حلم انتظره السنغاليون لمدة 4 أعوام، وها نحن الآن مع أفضل لاعب في إفريقيا 2019، وهو السنغالي ساديو ماني.





ساديو مانيه رشح في قائمة الثلاثي الأفضل في إفريقيا، لثلاث سنوات سابقة، 2016، 2017، 2018.





في عام 2016 حصد المركز الثالث، أثناء تواجده مع الجزائري رياض محرز، والجابوني بيير ايميريك أوباميانج.





بينما في عام 2017، اقترب الحلم قليلاً وحصد المركز الثاني، بجوار صاحب المركز الأول المصري محمد صلاح ووالجابوني بيير ايميريك أوباميانج.





وظن الجميع أنها ستصبح الثالثة ثابتة في عام2018، ولكن خطفها المصري محمد صلاح مرة أخرى ليتواجد السنغالي ساديو ماني في المركز الثاني، بينما قبع والجابوني بيير ايميريك أوباميانج في المركز الثالث.





ليأتي اليوم ويحقق حلم السنغاليون الذي غاب 17 عام، بعد آخر تتويج للحاج ضيوف أعوام 2001 و 2002.





إنجازات وبطولات ساديو ماني





حقق الدوري النمساوي مرتين مواسم 2013-2014، و2014-2015 ،وكأس النمسا للمواسم ذاتها، مع فريق ريد بل سالزبورغ، ودوري أبطال أوروبا 2019 مع ليفربول والمركز الثاني عام 2018.





توج مع فريق ليفربول بكأس العالم للأندية 2019، بعد الفوز أمام فلامنجو البرازيلي، بهدف دون رد، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوربي 2019.





حصد ماني المركز الثاني مع منتخب السنغال في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، بعد الخسارة في النهائي 1–0 أمام الجزائر.





حصل على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز "بالمناصفة" برصيد 22 هدف، في موسم 2018-2019.





يحمل اللاعب السنغالي رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيله أسرع هاتريك، عندما سجل ثلاثية في 176 ثانية خلال مباراة فريقه أمام أستون فيلا، عندما فاز بسداسية مقابل هدف.





ساديو ماني خلال مسيرته منذ عام 2011، لعب 334 مع أربع فرق، وسجل 145 هدف، وصنع 80 هدف، بينما في مسيرته الدولية مع منتخب السنغال، خاض 61 مباراة وسجل 16 هدف.