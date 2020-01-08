هشام جمال يحتفل بـ 2.5 مليار مشاهدة لقناته على يوتيوب

احتفل الفنان الشاب هشام جمال بوصول عدد مشاهدات قناتة على موقع يوتيوب إلى 2.5 مليار مشاهدة.









ونشر صورة عبر إنستجرام مع دروع يوتيوب التي حصل عليها معلقًا:"أنا مش من الناس اللي بحب اتصور وانزل كل جايزة بتجيلي بس مع بداية سنة ٢٠٢٠ وصلنا لـ ٢ ونصف مليار مشاهده على يوتيوب، و٨ ملايين مشترك على يوتيوب، والأعلى في مصر الحمد لله".وأضاف: "حبيت أنزل الصوره عشان أشكر كل الفنانين وكل صناع الأعمال اللي شفتوها من أول ٢٠١١ ولحد النهاردة وعلى رأسهم النجمه دنيا سمير غانم لأن أكثر من نصف المشاهدات والمشتركين على أعمالها وطبعا شريك النجاح مادي والقمر شيماء سيف".