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وزير قطاع الأعمال: جار تسوية المديونيات للشركات التابعة للوزارة مع الحكومة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:43 ص
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هشام توفيق
هشام توفيق
داليا الحسين
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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تسير على 3 مسارات الأول إصلاح الشركات وإعادة هيكلتها، مشيرا إلى أنه جار العمل على 70 شركة سواء الشركات الخاسرة منها أو الرابحة.

وأضاف "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة "، المذاع على فضائية "مصر النهاردة"، مساء الثلاثاء، أن كل شركة يتم تحليل نطاق القوة والضعف والفرص والمخاطر المتاحة فيها للتعامل معها، لافتًا إلى أن هناك بعض الشركات تحقق أرباح ولكن تحتاج للتطوير لخدمة الاقتصاد.

وتابع: المسار الثاني هو الاهتمام بالإصلاح التشريعي ولوائح العمل، حيث اتجهنا في هذا الاتجاه منذ شهور، ولدينا دعم كبير من القيادة السياسية ومجلس الوزراء، وقريبا سيحدث انفتاح في هذا الأمر".

وأكمل: "المسار الأخير زيادة موارد الوزارة، خاصة أن المديونيات تعدت 44 مليار جنيه لـقطاعات أخرى في الدولة، كما أن خطط تطوير الشركات تحتاج إلى أموال كثيرة"، لافتا إلى أنه جار تسوية المديونيات للشركات التابعة للوزارة مع الحكومة.
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