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دعم خاص من رئيس الهلال لأسرة الفقيد خميس العويران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:41 ص
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فهد بن نافل رئيس نادي الهلال
فهد بن نافل رئيس نادي الهلال
أمل الحلفاوي
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قرر فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي، تخصيص دخل لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام النصر، الذي لعب يوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، لأسرة الفقيد خميس العويران، وذلك بعد تحصيله من الشركة الراعية.

وكان قد توفي صباح أمس الثلاثاء، لاعب المنتخب السعودي السابق وناديي الهلال والاتحاد خميس العويران، بعد صراع مع المرض.

جدير بالذكر أن خميس العويران قد أجرى عملية جراحية في مدينة الملك فهد الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى قبل عام.

العويران ارتدى قميص الهلال منذ عام 1987 إلى 2001، ثم انتقل إلى اتحاد جدة في الفترة ما بين 2001 وحتى 2007، واعتزل اللعب بعد انتهاء عقده.
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