Advertisements
Advertisements
Advertisements

حصاد جوائز الكاف 2019.. ماني وبلماضي والبلايلي الأفضل في إفريقيا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:39 ص
Advertisements
حفل جوائز الكاف
حفل جوائز الكاف
حسن شحاتة
Advertisements
أسدل الستار مساء اليوم على حفل جوائز أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم في سهيل بمدينة الغردقة، لذلك نرصد لكم في السطور التالية جميع الجوائز التي وزعت في الحفل.

حفل جوائز أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019

- وتوج النجم السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، متفوقا على الثنائي المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.

-وحصد يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة والمنتخب الجزائري على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2019 متفوقًا على طارق حامد، لاعب الزمالك، والتونسي أنيس البدري، لاعب الترجي التونسي.

- توج جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، بجائزة أفضل مدرب في القارة السمراء لعام 2019، متفوقا على السنغالي أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، والتونسي مُعين شعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي.

- كما توج الاتحاد المصري لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد في عام 2019.

- توج صانع الألعاب الدولي الجزائري، رياض محرز، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي، والمنتخب الجزائري بجائزة أفضل هدف في أفريقيا عام 2019، بهدفه في شباك نيجيريا من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

- وتوج المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل منتخب في أفريقيا لعام 2019، متفوقا على المنتخب السنغالي صاحب المركز الثاني.

-توج المنتخب الكاميرون للسيدات بجائزة أفضل منتخب نسائي خلال عام 2019.

- وتوج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا عن عام 2019، متفوقا على النيجيري صامويل تشوكويزي (فياريال الإسباني)، الإيفوارى فيكتور أوسيمين (ليل الفرنسي).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ماني وبلماضي والبلايلي ساديو مانى حفل افضل لاعب في افريقيا افضل لاعب في افريقيا 2019

أخبار تهمك

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

منذ ساعة

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول رد فعل من محمد صلاح بعد تتويج ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يُحارب برشلونة على صففة الموسم بأمر زيدان وأزمة كبيرة بسبب الصفقة الجديدة ومفاجأة بشأن ر

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش مانشستر Derby

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من محمد صلاح عقب تتويج ساديو ماني بالكرة الذهبية الإفريقية

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل- مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بدوري الأبطال.. ظهور "كهربا"

منذ أقل من ساعة

تعليق مثير من ساديو ماني عقب التتويج بجائزة الأفضل في إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة وملخص مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي للمحترفين Saudi El Clasico

منذ حوالي 4 ساعات

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ ساعتين

يلا kora مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر yallakora كورة لايف بدون تقطيع يوتيوب HD

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الزمالك اليوم: التخطيط لضم نجم الأهلي.. شرط وحيد لرحيل ساسي.. موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

مصر تستضيف حفل جوائز الأفضل في إفريقيا ٢٠١٩

صور.. "كاف" يكشف عن شعار ومسمى جديد لحفل جوائز الأفضل ٢٠١٩

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:54 م

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

10:54 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

03:00 م

عاجل - أول رد فعل من محمد صلاح بعد تتويج ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

11:14 م

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

01:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status