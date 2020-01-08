يوسف البلايلي أول جزائري وسادس عربي يتوج بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا

توج الجزائري يوسف البلايلي لاعب وسط نادي أهلي جده السعودي ومنتخب الجزائر بجائزة أفضل لاعب محلي داخل قارة إفريقيا لعام 2019، وذلك خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الإتحاد الإفريقي المقام حاليًا في منطقة "سهل حشيش" بمدينة الغردقة، بحضور كوكبة من نجوم العالم والقارة السمراء.





وحصد يوسف البلايلي جائزة أفضل لاعب محلي داخل قارة إفريقيا عقب منافسة قوية مع كل من المصري طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك والتونسي أنيس البدري لاعب نادي الترجي التونسي.





"البلايلي" أول جزائري يتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا:





وأصبح يوسف البلايلي أول لاعب جزائري يتوج بجائزة أفضل لاعب محلي داخل قارة إفريقيا بعد تتويجه بالجائزة عما حققه خلال العام الماضي 2019، كما أصبح نجم أهلي جدة السعودي سادس لاعب عربي يحصد الجائزة الإفريقية.





وسبق "البلايلي" من اللاعبين العرب الذين حققوا جائزة الأفضل داخل القارة السمراء كل من:





- محمد أبوتريكة (مصر) 2006، 2008، 2012، 2013

- محمد بركات (مصر) 2005

- أحمد حسن (مصر) 2010

- أمين الشرميطي (تونس) 2007

- أسامة الدراجي (تونس) 2011

- يوسف البلايلي (الجزائر) 2019





وجاء تتويج "البلايلي" بجائزة الأفضل داخل إفريقيا بعد النجاحات التي حققها خلال العام الماضي، حيث توج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الترجي التونسي، وكذلك لقب الدوري التونسي، كما توج بكأس أمم إفريقيا رفقة منتخب الجزائر بعدما تغلب في المباراة النهائية على منتخب السنغال.