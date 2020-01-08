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مانشستر سيتي يهزم اليونايتد بثلاثية في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:17 ص
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مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد
مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد
أحمد عصام
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نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على حساب فريق مانشستر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

أهداف مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي :-

وسجل برناردو سيلفا هدف فريق مانشستر سيتي الأول في اللقاء، وعزز رياض محرز النتيجة بالهدف الثاني، واحرز بيريرا الهدف الثالث للسيتي بالخطأ في مرماه، وقلص ماركوس راشفورد النتيجة بالهدف الوحيد لمانشستر يونايتد قبل نهاية المباراة.

وسوف يواجه فريق ليستر سيتي نظيره فريق أستون فيلا يوم الأربعاء في النصف نهائي الآخر على ملعب الكينج باور في مباراة الذهاب.

ومن المقرر أن تقام مباريات النصف نهائي على شكل مباراتين ذهاب وإياب، ولكن الدور الربع نهائي كان يلعب من مواجهة واحدة فقط.
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