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"قطاع الأعمال": نتعاون مع "الصحة" في النهوض بصناعة الدواء

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:11 ص
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هشام توفيق
هشام توفيق
داليا الحسين
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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تتعاون مع وزارة الصحة في مجال النهوض بصناعة الدواء، مشيرا إلى أنه يوجد 360 دواء في مصر " يخسر"، معلقًا:" الدواء مش جايب ثمن مواد الإنتاج".

وأضاف "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة "، المذاع على فضائية "مصر النهاردة"، مساء الثلاثاء أنه بالتعاون مع وزارة الصحة تم تحريك أسعار الأدوية فضلًا عن تسجيل أدوية جديدة؛ وهذا ساهم في تحسن الربحية لشركات الأدوية.

وتوقع مضاعفة أرباح شركات الأدوية بعد التطوير، مضيفًا: "لا نستطيع تصدير الدواء للخارج لأن هناك ما يمسى GMP أو التصنيع الجيد ولذلك الكثير من الدول رفضت الحصول على الدواء من المصانع المصرية".

ولفت إلى أن أعمال التطوير في قطاع الدواء ستتعدى تكلفتها 1.5 مليار جنيه؛ وهو مبلغ ليس بكبير بالنسبة لـ 8 شركات، مردفا: "تم الانتهاء من الدراسات، والأن نحاول الحصول على التمويل، والعام القادم ستزداد الأرباح رغم أنها زادت هذا العام 3 أضعاف ولكن نطمح أن تكون المكاسب 10 أضعاف عام 2022".

وتابع وزير قطاع الأعمال العام: "نسعى للوصول إلى أسواق خارجية بعد أن ننتهي من إجراءات التطوير".
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