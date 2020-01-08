مبروك عطية: القرآن أخبرنا بفرحة المسلمين بنصر الروم لأنهم أهل كتاب

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن هناك كارثة عنيفة في فهم أبجديات الحوار العادي، منوها بأن جميع العلماء يقولون أن المسلمين يفرحون إذا نصر المسيحيين لأنهم إخوانا، وأهل كتاب، معقبا: "والقرآن أخبرنا بذلك".



وأشار "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الرسول الكريم زار مريضا يهوديا وتمنى له الشفاء، معقبا: "نحن نعبد ربا لا نعرفه، ونصلي على نبي لا نعرفه".



وأضاف أننا أصبحنا قوما لا نقرأ، ونعتمد فقط على السوشيال ميديا، مؤكدا أن هناك ما يسمى الأخوة في الوطن، متابعا: "كل سنة والدنيا طيبة طالما كل الناس مسالمة".

