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أبو تريكة يكشف إختياراته لافضل لاعب في أفريقيا لعام 2019

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:54 م
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محمد ابو تريكه
محمد ابو تريكه
الفجر الرياضي
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أعلن اللعب الدولي الأسبق محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن اختيارته لأفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2019.

وتواجد أبو تريكة، ضمن لجنة القائمين على اختيار أفضل لاعب في القارة السمراء.

وصرح أبو تريكة، عبر فضائية "بين سبورتس": "اخترت محمد صلاح في المرتبة الأولى، ثم محرز، ومن بعدهما ساديو ماني".

وواصل النجم العالمي حديثه: "اختياري دائمًا لصلاح بالقلب ثم العقل، لقد استحق ماني هذه الجائزة، بفضل المستوى الذي قدمه هذا الموسم".

وإختتم أبو تريكة تصريحاته: "أتمنى أن يستفيد أبطالنا العرب من هذه الخسارة، وأن تكون دافعًا لهما، مبروك لماني وبالتوفيق لرياض محرز ومحمد صلاح في المواسم المقبلة".

يذكر أن السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، قد توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2019 اليوم الثلاثاء في الحفل الذي إحتضنته مدينة الغردقة.
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