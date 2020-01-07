وزير قطاع الأعمال العام: القطن المصري ذهب ولا مثيل له في العالم

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن المنافسة في قطاع الغزل والنسيج يتطلب استخدام ماكينات جديدة وعمالة مدربة عليها ومدخلات إنتاج رخيصة لاسيما أن صناعة العزل والنسيج لديها منافسة كبيرة في العالم.



وأضاف "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة "، المذاع على فضائية "مصر النهاردة"، مساء الثلاثاء: "نحتاج إلى قطن رخيص ولكن القطن المصري طويل التيلة مرتفع الثمن ولذلك لابد من استيراد أقطان قصيرة التيلة لاستخدامها في الصناعة".



ووصف القطن المصري بأنه ذهب، ويجب أن يكون له معاملة خاصة عن الأقطان المستوردة، مؤكدا أن القطن المصري لا مثيل له في العالم، ومصر في وقت ما كانت الوحيدة التي تبيعه في العالم؛ وذلك في الستينات والسبعينات وبعد ذلك بدأ يظهر قطن جديد مأخوذ من القطن المصري طويل التيلة، ولكن مواصفاته الغزلية أقل من مصر ولكن يزرع بطرق حديثة مميكنه ولذلك نافس مصر.



ونوه وزير قطاع الأعمال العام، بأنه نتيجة استخدام تكنلوجيا قديمة في صناعة الغزل والنسيج نتج عنه تلوث في منتج القطن المصري وأصبح يباع بخصم 25% عن قيمته.

