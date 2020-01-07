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عادل حمودة: موقف الأمم المتحدة من الأزمة الليبية "كوميدي"

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:44 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الأمم المتحدة لا تريد نزع الاعتراف الدولي عن حكومة الوفاق الليبية، لافتَا إلى أن موقف الامم المتحدة من الأزمة الليبية كوميدي، لأنها تتحدث عن منع تصدير السلاح في ليبيا، في حين أن تركيا قامت بإرسال قوات وأسلحة إلى ليبيا، ولم تتخذ الأمم المتحدة أي موقف من أنقرة.

وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الثلاثاء، أن القيادة المصرية قامت بتطوير تسليح الجيش المصري، بأسلحة حديثة جدًا، وقام بشراء غواصات وحاملات طائرات.

ولفت إلى أن القوات البحرية المصري الآن قادرة على تنفيذ عمليات حربية في أعالي البحار، وهذه القوى لابد أن تؤدي إلى مراجعة "أردوغان" حسابته بشأن تدخله في ليبيا.
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