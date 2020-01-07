بالأرقام.. هذا ما حصده ساديو ماني وصلاح ومحرز في أصوات الكرة الذهبية الإفريقية









وتوج ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب بعد تألقه مع ليفربول والمنتخب السنغالي في العام الماضي متفوقاً على صلاح ورياض محرز.





وجاءت نتائج التصويت كالتالي: 1- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) - 477 صوتًا. 2- المصري محمد صلاح (ليفربول) - 325 صوتًا. 3- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) - 267 صوتًا.







كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عدد الأصوات التي حصل عليها الثلاثي ساديو ماني ومحمد صلاح ورياض محرز في صراع جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.