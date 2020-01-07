عادل حمودة: أردوغان خصص 2 مليار دولار للإنفاق على العمليات العسكرية بالخارج

قال الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن تركيا كان لديها موطأ قدم في ليبيا منذ عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وتقدر الاستثمارات التركية في طرابلس بـ30 مليار دولار، وطلب أنقرة مؤخرًا بتعويضات نتيجة تعطل بعض المشاركة التركية في ليبيا.



وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك شركات أمن تركية في ليبية تعتمد على مقاتلين سابقين في الجيش التركي، تعمل على محاربة الجيش الوطني الليبي، لافتًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خصص 2 مليار دولار للإنفاق على العمليات العسكرية في الخارج.



ولفت إلى أن الرئيس التركي قام بإرسال بعض المليشيات إلى ليبيا من دولة تركمستان التي تعتبر من أصل مغولي أو التتار، رغم ديانته بالديانة الإسلامية، ويتحصلون على 2000 دولار شهريًا، وحكومة الوفاق الليبية قامت باستخراج لها بطاقات على أنهم عمال في شركات البترول الليبية.

