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"قطاع الأعمال": سنرفع إنتاجية مصانع الغزل والنسيج لـ3 أضعاف

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:39 م
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هشام توفيق
هشام توفيق
داليا الحسين
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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الماكينات الجديدة التي سيتم استخدامها في مصانع الغزل والنسج ستعطي منتج ذات جودة عالية، لافًتا إلى أنه سيتم استيراد الماكينات من أوروبا.

وأضاف "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة "، المذاع على فضائية "مصر النهاردة"، مساء الثلاثاء: "سنرفع طاقة إنتاج مصانع الغزل والنسيج أكثر من ثلاثة أضعاف الطاقة الإنتاجية الحالية من حيث الكمية والقيمة، موضحًا أنه سيتم استيراد ماكينات الغزل من سويسرا وماكينات النسج من إيطاليا وماكينات التجهيز من ألمانيا.

وأشار إلى أنه تم توقيع عقود لاستيراد الماكينات وسيتم استلام الجزء الأول في إبريل المقبل وننتهي عملية الاستلام في أبريل 2021، متابعًا: "نعد المصانع لكي يتم تركيب الماكينات الجديدة أما القديمة سيتم استبعادها لكي لا تعمل مرة أخرى.
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